21 Сентября 2020
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Взрыв на полигоне под Северодвинском (2019) | Фото: youtube.com/Свобода Слова

Американские СМИ: взрыв под Северодвинском произошел при подъеме затонувшей ядерной ракеты

Как сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки, взрыв в Северодвинске произошел во время операции по спасению ядерной ракеты, потерянной на дне океана.

Согласно американским предположениям, это была миссия по подъему ракеты, которая уже испытывалась не первый раз.

"На одном из судов, участвующих в операции, произошел взрыв, который вызвал реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации", - сказал источник телеканала.

Отмечается, что сведений об угрозе здоровью людей или окружающей среде в разведывательном отчете США нет.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

По данным американской разведки, взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Президент США Дональд Трамп после инцидента заявил, что США извлекут уроки из неудачного пуска российской ракеты "Буревестник".

Источник Reuters в администрации президента США заявил,что взрыв 8 августа в Архангельской области был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Алексей Карпов пояснил, что на военном полигоне проходили испытания оружия, которые РФ вынуждена была разрабатывать в рамках ответных мер после одностороннего выхода США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Он добавил, что эта авария не имеет отношения к ядерным испытаниям.

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Американские СМИ: взрыв под Северодвинском произошел при подъеме затонувшей ядерной ракеты

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Теги: северодвинск, взрыв, полигон, ракета



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