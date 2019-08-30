21 Сентября 2020
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Политика Курганская область
Юрий Калинин (слева) (2019) | Фото:Накануне.RU Юрий Калинин (слева)

В Кургане кандидат в депутаты, который подал в суд на "единоросса", может сняться с выборов

В Кургане кандидат в депутаты гордумы по округу №6 Юрий Калинин, вероятно, готовится снять свою кандидатуру с выборов, об этом Накануне.RU сообщили сразу несколько источников.

Неофициально эту ситуацию подтвердил Накануне.RU и источник в региональном отделении партии "Единая Россия".

"Да, Калинин готовит документы для снятия. Больше ничего сказать не могу", - отметил источник.

В штабе Калинина пока отказались от официальных комментариев, отметив, что они будут позже.

В избирательной комиссии Кургана по единственному указанному на сайте номеру сотрудник сообщил Накануне.RU, что не знает, как можно связаться с главой горизбиркома Александром Якушевым.

"У него какой-то добавочный номер, больше я сказать ничего не могу", - отметил сотрудник избиркома.

Стоит отметить, что Калинин является действующим депутатом городской думы Кургана от партии "Единая Россия", в мае во время праймериз он шел на предварительное голосование партии и занял одно из последних мест. Тогда Калинин решил попробовать свои силы в самовыдвижении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, недавно в суде рассматривался иск Калинина к кандидату по этому же шестому округу от "Единой России" Сергею Бардину. Инсайдеры нашего агентства связывают сход Калинина с дистанции именно с претензиями депутата к Бардину и возникшим на фоне этой "самодеятельности" Калинина недовольством в стане "единороссов".

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В Кургане кандидат в депутаты, который подал в суд на "единоросса", может сняться с выборов

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Теги: Курган, Юрий Калинин, шестой округ, Единая Россия, самовыдвиженец, выборы



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