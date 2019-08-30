21 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
сплав по реке Исеть, рыбаки (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Североуральска отказал общественникам в исследованиях воды на тяжелые металлы

Свердловская общественная организация "Живой Шемур" заявила об отказе главы Североуральска проводить исследования воды на тяжелые металлы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, общественники опубликовали документ за подписью Василия Матюшенко, в котором говорится, что их предложения к проекту муниципальной программы "Развитие ЖКХ, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе на 2020-2025 годы" отклоняются. Ранее в "Живом Шемуре" предлагали включить в программу исследование на тяжелые металлы питьевой воды с СВДУ и мониторинг рек Шегультан, Тамшер и Ольховка.

гибель рыбы, мор рыбы, мертвая рыба(2019)|Фото: prokuratura.ur.ru/#

Общественники отмечают, что загрязненные в результате деятельности ОАО "Святогор" воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение Североуральска и местных поселков.

Напомним, недавно "Живой Шемур" рассказал о результатах обследования бассейнов рек Сосьва и Ивдель: результаты оказались шокирующими.

Ранее специалисты заповедника "Денежкин камень" сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшера и Ольховки. Отмечалось, что экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.

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Глава Североуральска отказал общественникам в исследованиях воды на тяжелые металлы

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Теги: Североуральск, вода, Живой Шемур



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