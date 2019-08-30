21 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Жанна Прохорихина (2018) | Фото: vk.com, Жанна Прохорихина

Ждать назначения полпредом? Тюменского композитора, написавшую песню о Путине, вызвали в Кремль

Автор и исполнитель из Тюмени Жанна Прохорихина, посвятившая песню Владимиру Путину, выступит в Кремле на концерте "Зимняя сказка для взрослых", передает корреспондент Накануне.RU.

В официальной группе канала "Шансон ТВ" говорится, что 7 декабря в Государственном кремлевском дворце на пятой "Зимней сказке для взрослых" "традиционно выступит артист из народа".

"В этом году честь проекта "О чем поет страна" защищает Жанна Прохорихина", - говорится в анонсе.

Напомним, композиция появилась на просторах сети прошлой осенью. Она – о том, что критики президента некомпетентны, а кроме главы государства интересы страны защищают министры иностранных дел и обороны. При этом Путин – "сильнейший президент, сделавший для страны очень много". Певица желает президенту здоровья, отмечая, что "пока кто-то его ругает на диване, растет могущество страны".

Жанна Прохорихина – автор и исполнитель, член Российского Авторского общества. Певица становилась Женщиной года" в Тюменской области, победителем народного голосования "ТОП- 50 выдающиеся люди Тюмени" в номинации "Музыка". В 2015 г. сочинила и записала гимн Тюмени, поскольку "хотела отразить, как прекрасен город, чтобы жители им гордились".

Добавим, в 2012 году после выступления на "прямой линии" в поддержку Владимира Путина никому тогда не известный начальник сборочного цеха "УВЗ" Игорь Холманских стал полпредом президента в УрФО.

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Ждать назначения полпредом? Тюменского композитора, написавшую песню о Путине, вызвали в Кремль

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Теги: Жанна Прохорихина, Государственный кремлевский дворец, концерт, поддержка Путина



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