Пермский край возьмет в кредит 6 миллиардов рублей

Максимальная цена каждого из трех контрактов составляет 45,1 млн руб. Цена всех трех контрактов - 135,3 млн руб.

Согласно техническому заданию, общая сумма трех кредитных линий составит 6 млрд руб., сроком с 1 ноября 2019 года по 2 ноября 2020 года включительно.

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило три аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению бюджету Прикамья кредита в виде возобновляемой кредитной линии, передает корреспондент Накануне.RU .





