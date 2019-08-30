21 Сентября 2020
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кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

Пермский край возьмет в кредит 6 миллиардов рублей

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило три аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению бюджету Прикамья кредита в виде возобновляемой кредитной линии, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно техническому заданию, общая сумма трех кредитных линий составит 6 млрд руб., сроком с 1 ноября 2019 года по 2 ноября 2020 года включительно.

Заявки принимаются до 13 сентября. Аукцион состоится 17 сентября.

Максимальная цена каждого из трех контрактов составляет 45,1 млн руб. Цена всех трех контрактов - 135,3 млн руб.

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Пермский край возьмет в кредит 6 миллиардов рублей

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Теги: кредит, пермский край, аукцион



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