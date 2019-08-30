На роботе "Федор" испытают новую систему возвращения из космоса

Возвращением корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" с Международной космической станции (МКС) на Землю будет руководить принципиально новая система управления спуском.

Как сообщили в РКК "Энергия", посадка будет осуществляться с применением модернизированной системы управления движением и навигацией на стадии управляемого спуска на Землю.

Новая система управления стала полностью цифровой, передает Regnum. Приземление "Союза" с "Федором" должно произойти 7 сентября.

Ранее человекоподобный робот Федор, прилетевший в корабле "Союз МС-14", успешно пристыковавшемся к Международной космической станции, попросил прощения за вынужденную задержку.

Напомним, первая попытка пристыковать "Союз" к МКС была в субботу, 24 августа. Однако при сближении станции и корабля космонавты почувствовали необычные вибрации, и процесс был остановлен. "Союз" с Федором отвели на безопасное расстояние. В итоге стыковка произошла в 06:08 мск 27 августа.

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что оборудование, из-за которого "Союз" не мог пристыковаться к МКС, было не российского производства.