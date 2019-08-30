Минобороны показало посадку Ан-12 и Ил-76 в степи и нападение на них "диверсантов"

Посадку на грунтовую полосу в степи, на полевом аэродроме отработали в рамках учений военные самолеты Ан-12 и Ил-76, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа МО РФ. Учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО) проходили под Соль-Илецком.

Также в ходе учений были разыграны эпизоды по эвакуации пострадавших в результате налета диверсионно-разведывательной группы условного противника.