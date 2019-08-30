21 Сентября 2020
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"Спартак" завершил выступление в Лиге Европы, проиграв "Браге" оба матча

Московский "Спартак" завершил свое выступление в Лиге Европы УЕФА. Как передает корреспондент Накануне.RU, столичная команда по сумме двух матчей уступила португальской "Браге".

Ответная встреча состоялась накануне в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Под занавес первого тайма у "Браги" дубль оформил нападающий Рикардо Орта. "Спартак" сумел провести единственный гол на 89-й минуте - автором стал полузащитник Зелимхан Бакаев. В первой встрече этих команд в Португалии неделю назад сильнее были хозяева - 1:0.

Таким образом, "Спартак" покидает Лигу Европы. "Брага" сыграет на стадии группового этапа турнира.

Жеребьевка групп пройдет сегодня днем. Своих соперников узнают российские ЦСКА и "Краснодар". Москвичи находятся в первой корзине, южане попали во вторую.

Накануне прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, своих оппонентов узнали российские "Зенит" и "Локомотив".

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"Спартак" завершил выступление в Лиге Европы, проиграв "Браге" оба матча

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Теги: Спартак, Брага, Лига Европы, жеребьевка



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