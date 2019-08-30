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Политика Пермский край
соцсети, коллаж, интернет зависимость (2019) | Фото: versiya.info

Главы Прикамья попали в социальную зависимость. Губернатор берет курс на максимальную открытость власти для населения

Пожелание губернатора Пермского края Максима Решетникова к главам муниципалитетов реагировать на жалобы жителей в социальных сетях станет не рекомендацией, а жестким требованием краевой администрации. Чиновники уже провели мониторинг официальных аккаунтов администраций и глав. Он показал, что далеко не все управленцы воспринимают популярные платформы как площадку для обратной связи с жителями. В комментариях - формальные отписки, перевод стрелок и даже хамство.

Тема общения с жителями в социальных сетях обсуждалась на заседании Совета глав при губернаторе Пермского края. Максим Решетников, который регулярно отвечает жителям в Instagram и выходит в "прямой эфир", потребовал того же от руководителей муниципалитетов.

Максим Решетников, прямой эфир, инстаграм(2018)|Фото: www.instagram.com/p/BrewIdZgYQW/

"Призываю вас воспринимать соцсети как современную и удобную площадку для общения с людьми, в том числе и для проверки того, как работают ваши подчинённые, как работает система управления. Это самый быстрый способ понять, как решаются вопросы на местах, как идёт текущая работа", – сказал глава Прикамья.

Страницы муниципалитетов в соцсетях проанализировал департамент пресс-службы администрации губернатора. По состоянию на август 2019 г. аккаунты в социальных сетях создали 46 муниципальных образований, лидерами по количеству подписчиков являются глава Перми (24,9 тыс.), Чусовского (7,5 тыс.), Кунгурского (6,8 тыс.), Лысьвенского (6,4 тыс.) районов. У 15 территорий в соцсетях меньше 100 подписчиков, а аккаунты Кочевского, Очерского и Осинского районов и вовсе никто не читает.Пермский край, соцсети, совет глав муниципалитетов(2019)|Фото: Пресс-cлужба губернатора Пермского края

Другой важный показатель – качество ответов на обращения жителей. Мониторинг показал, что высокое оно лишь в 10 территориях. В Березниках, Кунгуре, Юсьвинском, Красновишерском, Верещагинском, Оханском, Уинском, Осинском районах даются ответы на все обращения и жалобы граждан.

Еще в 11 территориях ответы даются не на все обращения и жалобы граждан. Особняком стоит Лысьвенский городской округ. При большом количестве подписчиков, администрация часто дает формальные ответы, не по существу. Например, чиновники любят передавать обращения в профильные комитеты, реакции от этих ведомств под комментариями нет:

общение глав Пермского края в социальных сетях(2019)|Фото: vk.com/lysvaadm

Формализмом страдают не только чиновники Лысьвы. На странице Гремячинского городского округа комментаторов часто отсылают к вышедшим постановлениям, мол, смотрите сами. На поясняющие вопросы чиновники не отвечают:

общение глав Пермского края в социальных сетях(2019)|Фото: instagram.com

Среди недостатков в работе с обращениями краевая администрация выделила нарушение сроков предоставления ответов. Только 10 муниципалитетов дают обратную связь в течение суток. Дольше других отвечают чиновники Кизела, Александровского, Осинского, Суксунского районов. В некоторых муниципалитетах и вовсе закрыли возможность комментирования новостей, такие страницы "ВКонтакте" и "Одноклассниках" у Соликамского, Губахинского, Чайковского, Краснокамского округов, Березников, Уинского и Верещагинского районов.

Пермский край, соцсети, совет глав муниципалитетов(2019)|Фото: Пресс-cлужба губернатора Пермского края

Стоит добавить, что еще 15 территорий завели страницы в соцсетях "для галочки" и не ведут аккаунты, хотя вопросы и жалобы от жителей поступают. В этой "красной" зоне оказались Гайнский, Кишертский, Косинский, Александровский, Нытвенский, Очерский, Еловский, Куединский, Большесосновский районы.

Пермский край, соцсети, совет глав муниципалитетов(2019)|Фото: Пресс-cлужба губернатора Пермского края

На совете губернатор рекомендовал главам проводить "прямые эфиры" не реже раза в месяц. За июль-август в 18 территориях прошел один прямой эфир, руководители еще десяти были он-лайн два раза и больше. Отметим, что в instargam есть жалобы на игнорирование некоторыми главами вопросов, поступивших для прямого эфира:

общение глав Пермского края в социальных сетях(2019)|Фото: instagram.com

Проведенный мониторинг соцсетей не станет разовой акцией. Источник, близкий к краевой администрации, рассказал, что качество ответов жителям в социальных сетях губернатор лично разбирает по понедельникам на аппаратном совещании с министрами и зампредами, эту работу он проверяет и в ходе подготовок к выездам в территории. Публичный "разбор полетов" будет теперь регулярным.

При этом, подчеркивает источник, губернатор делает особый акцент - не или прямые эфиры, или соцсети, а по схеме"и". Похоже, главы прикамских муниципалитетов просто вынуждены будут вступить в постоянный диалог с земляками.

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Главы Прикамья попали в социальную зависимость. Губернатор берет курс на максимальную открытость власти для населения

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Теги: социальные сети, Максим Решетников, совет глав Пермского края



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