Ко Дню нефтяника для мегионцев подготовили большой праздник

В честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности и 55-летия "Славнефть-Мегионнефтегаза" в Мегионе 30 августа стартует большая праздничная программа.

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, спектр мероприятий широк: от награждения передовиков производства до концертов с участием звезд российской и зарубежной эстрады.

В торжествах по случаю юбилея "Мегионнефтегаза" примут участие главы органов исполнительной и законодательной власти региона, руководители крупнейших нефтегазовых компаний России.

Вечером на центральной площади Мегиона пройдет концерт – свои лучшие хиты исполнят Валерий Сюткин, проект "A-Dessa", группа "SEREBRO". Ровно в полночь мегионцев ждет праздничный фейерверк.

31 августа в 13 часов начнется общегородской семейный праздник "По волнам нашей памяти". Гостям интерактивной площадки предложат отправиться в увлекательное путешествие во времени и погрузиться в атмосферу последних пяти десятилетий. А с 18 часов "Славнефть-Мегионнефтегаз" устраивает в центре города большую танцевальную площадку под открытым небом с участием групп "Комбинация", "Лейся, песня" и легендарного коллектива из Франции "Ottawan".