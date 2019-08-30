Группа "Аэрофлот" закончила полугодие с убытком

Группа "Аэрофлот" закончила первое полугодие 2019 года с убытком в 8,8 млрд руб. (отчетность по МСФО). При этом выручка увеличилась на 17,2%, до 311,44 млрд руб. С учетом переоценки результатов первого полугодия 2018 года убытки авиакомпании выросли в три раза. Среди причин — высокая стоимость авиатоплива и влияние курсовых разниц. Дополнительное давление оказало закрытие воздушного пространства Пакистана, повлекшее увеличение расходов на керосин при полетах в Таиланд, Вьетнам и Индию, передает "Коммерсант".

С учетом перехода "Аэрофлота" на стандарт МСФО 16 (авиакомпания начала отражать в отчетности обязательства по операционному лизингу воздушных судов) убыток авиакомпании в первом полугодии 2019 года увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Убыток прошлого года составил 30,4 млрд руб., но с учетом "бумажного" эффекта от переоценки обязательств по операционной аренде воздушных судов компания теперь оценивает его в 2,88 млрд руб.

Авиационный парк группы "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Аврора") составляет 365 единиц (из них 359 – в аренде).