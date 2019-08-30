Президент Боливии заблудился ночью в лесу, участвуя в тушении природных пожаров

Президент Боливии Эво Моралес потерялся в лесу, принимая участие в тушении лесных пожаров.

Глава государства вместе со своими помощниками бродили ночью почти час. Дорогу они нашли благодаря помощи солдат, рассказал сам Моралес журналистам.

Местные СМИ обнародовали видеозапись, на которой Эво Моралес в ночном лесу в районе деревни Кабальо-Муэрто кричит "где вы", пишет Regnum.

Отмечалось, что президент Боливии объявил о приостановлении президентской кампании своей партии "Движение к социализму" в связи с лесными пожарами в департаменте Санта-Крус.

Ранее голливудский актер Леонардо Ди Каприо поддержал борьбу с горящими лесами в дельте Амазонки. Знаменитость начал сотрудничество с фондом Amazon Forest, который выделил $5 млн на помощь в борьбе с лесными пожарами в бразильских тропических лесах.

Оскароносный актер опубликовал в Instagram серию снимков Амазонки, сделанных Earth Alliance. Earth Alliance – организация, созданная Ди Каприо, вдовой Стива Джобса Лорен и Брайаном Шетом. Именно Earth Alliance инициировала создание фонда Amazon Forest.

Ранее Ди Каприо, давно и последовательно занимающийся проблемами окружающей среды, публиковал и посты, посвященные пожарам в Сибири, пытаясь таким образом привлечь внимание властей к проблеме.