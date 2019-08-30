21 Сентября 2020
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вертолет санавиации, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В тюменской областной больнице появится вертолетная площадка для санавиации

На территории Областной клинической больницы №2 появится вертолетная площадка. Распоряжение о выделении средств из областного бюджета на ее строительство подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На выделенные средства будут проведены проектные и изыскательские работы, электроснабжение и обустройство вертодрома на территории клиники.

Появление вертолетной площадки, позволит быстрее доставлять в больницу пациентов из отдаленных территорий для оказания им экстренной профильной помощи.

Только в прошлом году в приемные отделения больницы за медицинской помощью обратились более 287 тыс. человек. Стационарная медпомощь была оказана 42 тыс. пациентам, треть из них - дети. Большинство пациентов – 64% – госпитализированы в экстренном порядке.

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В тюменской областной больнице появится вертолетная площадка для санавиации

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Теги: Тюменская областная клиническая больница №2, санавиация, вертолетная площадка



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