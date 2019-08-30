Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге закрывают спустя два месяца после открытия

В Екатеринбурге вновь закроют движение по Макаровскому мосту. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, работы связаны с устройством трамвайных путей по мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев.

По данным мэрии, закрытие движения произойдет в следующие промежутки времени: с 11 часов 30 августа до 6 часов 2 сентября; с 11 часов 6 сентября до 6 часов 9 сентября и с 11 часов 13 сентября до 6 часов 16 сентября. Движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова, а также переулку Красному.

Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Напомним, 1 июля в Екатеринбурге завершился первый этап реконструкции Макаровского моста. С начала мая этого года там было ограничено движение автомобилей и общественного транспорта, затем оно было открыто.