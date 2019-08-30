Швейцария арестовала счета экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает "Коммерсантъ".

По данным газеты, 19 августа в суд обратились представители БМ-банка, сейчас принадлежащего ВТБ, о наложении ареста. Суд удовлетворил ходатайство через два дня. При этом сумма, которая лежит на этих счетах, не сообщается.

Напомним, в Швейцарии Исмаилова подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами. О возбуждении уголовного дела сообщалось в апреле 2019 года.

В заявлении, поступившего в прокуратуру из БМ-банка, говорилось о том, что принадлежавшая Исмаилову группа компаний АСТ в 2012-2014 годах заняла у БМ-банка 230 млн долларов, но потом перестала обслуживать кредиты и в результате задолжала 15 млрд рублей.

Кроме того, банк выяснил, что часть кредитных средств была выведена в Швейцарию и там переписана на местные компании и граждан.