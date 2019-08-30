В Пермском оперном вместо одного художественного руководителя введен худсовет

Новый генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов анонсировал планы на новый, 148 сезон, который станет первым без Теодора Курентзиса. В преддверии нового сезона с труппой встретился губернатор Максим Решетников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Глава Прикамья поздравил труппу с открытием сезона, а Андрея Борисова – с назначением на должность генерального директора, и отметил, что в этом сезоне учреждение "входит в эпоху перемен".

"Отныне театром будет управлять директор, а вместо единоличного художественного руководителя будет художественный совет, который вместе с директором займется формированием стратегии развития театра", – сказал Решетников.

Ранее, на пресс-конференции, директор театра Андрей Борисов представил худсовет, в который вошли главный дирижер Артем Абашев, главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, директор оперной труппы Медея Ясониди и главный хормейстер Евгений Воробьев.

"Эти люди не первый год в команде, мы чувствуем плечо друг друга и, я надеюсь, вскоре выйдем из турбулентности, которая временно возникла у нас на пути", – сказал руководитель театра.

Кроме того, губернатор напомнил членам труппы о тех преобразованиях, которые ждут театр в будущем. В частности, о строительстве новой сцены. Уже идет работа над ее проектом, к которому приложат свои знания и американские архитекторы: им предстоит заниматься архитектурным обликом фасада и интерьера. Месторасположение новой сцены уже известно: площадка рядом со сквером Татищева. Один из фасадов будущего театра будет выходить на улицу Ленина, другой – на Каму.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский рассказал, что в новом театре запланированы два больших зрительных зала на 800 и 1,3 тыс. мест. Планшеты сцен задуманы абсолютно идентичными, чтобы можно было репетировать максимально долго в малом зале, пока в большом идут репертуарные спектакли. Малый зал будет концертным. В новом театре разместятся три балетных класса, хоровой класс и классы для индивидуальных занятий. К ноябрю будет готов его эскиз.

Решетников вручил благодарственные письма за заслуги в развитии культуры и искусства в Пермском крае и плодотворную деятельность. Их получили директор оперной труппы Медея Ясониди, солистка оперной трупы Лариса Келль и артистка оркестра Татьяна Савинова. Еще двум артистам оперы – Борису Рудаку и Константину Сучкову – благодарственные письма вручат уже в наступающем сезоне. Борисов сообщил, что в предстоящем 148-м сезоне театралов ждут события разного калибра, два из них – международные. Это конкурс артистов балета "Арабеск" имени Екатерины Максимовой, который пройдет в апреле-мае, и Дягилевский фестиваль, запланированный на июнь 2020 года.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он не один год был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Новый сезон начнётся в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Добавим также, ранее Курентзис заявлял, что покинет край, если к 2020 г. в нем не появится вторая сцена для оперного. Вскоре после этого заявления стало известно о намерении краевых властей выкупить мебельную фабрику, для строительства нового здания оперного театра. Журналист Владимир Познер, комментируя ситуацию, назвал Курентзиса "выдающимся дирижёром и музыкантом", добавив, что "его уход из Перми – это потеря для города, причём невосполнимая".