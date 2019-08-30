На Кубани может появиться новая скоростная трасса от Краснодара до Крымского моста

Между Крымским мостом и Краснодаром может появиться новая скоростная трасса. Существующие дороги не справляются с потоком машин, особенно критической ситуация становится летом из-за наплыва отдыхающих.

Сейчас проект бесплатной скоростной дороги обсуждается в Минтрансе, Росавтодоре и госкомпании "Автодор", утверждают "Ведомости". По данным издания, новая дорога может пройти южнее А-289 – почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара. Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.

Отметим, строительство Крымского моста обошлось государству в 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог).