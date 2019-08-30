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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета "Уральских авиалиний" полетят дальше этим же бортом

Транспортные следователи начали проверку по факту сегодняшнего инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" в Екатеринбурге. Ситуацию прокомментировали в самой авиакомпании.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, 30 августа в 8 часов 53 минуты по местному времени в аэропорту Кольцово совершил посадку для проверки технического состояния Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом "Санкт-Петербург – Худжант". По предварительным данным, после взлета из аэропорта Пулково произошло столкновение самолета со стаей птиц. В этой связи командиром воздушного судна было принято решение выработать топливо, после чего посадить самолет в Кольцово.

На борту находилось 193 пассажира, из них 22 ребенка и четыре члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме, никто не пострадал.

Сейчас транспортными следователями проводится осмотр места происшествия и самого воздушного судна, опрашиваются члены экипажа.

аэропорт, Кольцово(2019)|Фото:Накануне.RU

Ситуацию также прокомментировали в самой авиакомпании. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских авиалиний", после вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. В дальнейшем при осмотре взлетно-посадочной полосы в Пулково были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц.

После того, как самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово, воздушное судно было осмотрено техническими специалистами, повреждений не обнаружено. Как заверили в авиакомпании, пассажиры отправятся к месту назначения на этом же борте сразу после дозаправки.

Напомним, свою проверку также организовала транспортная прокуратура.

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Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета "Уральских авиалиний" полетят дальше этим же бортом

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Теги: самолет, Пулково, Кольцово



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Ранее 30.08.2019 12:10 Мск СКР показал видео из Кольцово, где из-за птиц вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний"
Ранее 30.08.2019 10:52 Мск Источник: Перед вылетом "Уральских авиалиний" из Пулково была найдена птица в шасси другого самолета

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