В Госдуме вновь предложили продлить школьные каникулы до октября

В Госдуме предложили продлить летние каникулы для школьников и студентов до октября.

Так молодежь сможет отдыхать или подрабатывать в сентябре, говорится в письме депутата Василия Власова (ЛДПР) к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Пилотный проект депутат предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях, передает РИА Новости.

Депутат обратил внимание на фактическую загруженность учащихся почти до начала июля. Школьники и студенты могли бы в сентябре отдыхать на отечественных курортах, а это пойдет на пользу развитию туризма, считает он.

Кроме того, по словам Власова, работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы, продление летних каникул позволит частично решить эту проблему.

Ранее Власов предложил министру образования и науки Ольге Васильевой продлить срок обучения в школах и ввести 12-й класс. По его словам, необходимо сделать его профориентационным.

В качестве компенсации за дополнительный год в школе депутат предложил продлить летние каникулы для школьников до 1 октября. Это же позволит родителями брать отпуска в сентябре и, возможно, путешествовать по России, что положительно скажется на экономике и принесет дополнительных доход в бюджет, заявлял Власов.

Напомним, ранее депутаты от ЛДПР уже предлагали перенести начало учебного года на октябрь. По словам народных избранников, перенос начала учебного года на 1 октября не только позволит более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей, но и поможет развитию внутреннего туризма в России.