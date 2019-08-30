21 Сентября 2020
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Экономика В России
переработка мусора, пластик, (2019) | Фото: Накануне.RU

Импорт пластикового мусора в Россию увеличился на треть за год

Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, пишет РБК.

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, "мусорной реформы". Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным Greenpeace, пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.

Одновременно растут продажи за рубеж макулатуры, несмотря на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке.

Председатель совета директоров группы компаний "Экотехнологии", в которую входит Тверской завод вторичных полимеров, Константин Рзаев говорит, что российским переработчикам в условиях дефицита пластикового сырья приходится покупать его за границей. В основном, по его словам, импортируют прессованные ПЭТ-бутылки (из-под воды, молока и других напитков). Этот вид пластика на сегодняшний день перерабатывают в России лучше всего.

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Импорт пластикового мусора в Россию увеличился на треть за год

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Теги: мусор, пластик, переработка мусора, импорт, макулатура



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