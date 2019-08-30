В Прикамье главу и техника муниципального предприятия судят за падение снега и льда на 10-летнюю девочку

Директора и техника МУП ЖКХ "Гарант" судят за то, что 10-летняя девочка, попавшая под "лавину" из снега и льда, получила тяжелые травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

По версии следствия, директор "Гаранта" вовремя не инициировал очистку от снега и наледи крыши пятиэтажного жилого дома №5 по улице Бабичева в поселке Звездный. Техник домоуправления "Гаранта", отвечавший за состояние дома зимой, не следила за тем, сколько снега и наледи на крыше и когда ее надо чистить. Днем 18 марта кусок снега и льда упал на 10-летнюю девочку. Врачи квалифицировали травму как "тяжкий вред здоровью".

Руководитель предприятия признал вину и компенсировал пострадавшей ущерб. Техник, находящаяся под домашним арестом, ни первого, ни второго не сделала. Уголовное дело ушло в суд.

Напомним, ранее Кировский райсуд Перми отправил в колонию директора и инженера управляющей компании "Гарант", по вине которых из-за падения снежной глыбы погибла девятимесячная девочка, а в Березниках 59-летняя сотрудница УК наказана за смерть при аналогичных обстоятельствах 80-летней пенсионерки.