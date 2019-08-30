21 Сентября 2020
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самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии (2016) | Фото: Накануне.ru

Причиной вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний" могли стать птицы из Пулково - прокуратура

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в аэропорту Кольцово после вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний".
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Самолет Airbus A321 совершал перелет из Санкт-Петербурга в таджикский Худжанд, но над Самарой изменил курс и, выработав часть топлива, сел в Екатеринбурге в 08:53 местного времени.

"Причиной вынужденной посадки послужило столкновение воздушного судна со стаей птиц при взлёте в аэропорту Санкт-Петербурга. Посадка произведена благополучно, пострадавших нет. На борту находилось 193 пассажира, из них 22 ребёнка, 4 члена экипажа", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас прокурорская проверка работает в аэропорту, там же организована работа мобильной приемной.

Напомним, 15 августа в результате отказа двух двигателей (из-за попадания в них чаек) самолет A321 "Уральских авиалиний" совершил посадку на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв нет, несколько десятков человек получили легкие травмы. Пилотам были присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.

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Стоит отметить, что после случая с аварийной посадкой самолета в кукурузном поле авиационные власти озаботились вопросом обеспечения орнитологической безопасности в аэропортах. В Пулково, кстати, с этим ситуация обстоит не лучшим образом. Еще в начале 2019 года в питерском аэропорту не осталось хищных птиц, используемых для отпугивания других пернатых, а возобновлять их популяцию не собираются. "Да, у нас сейчас нет птиц. С начала 2019 они не используются. Птицы умерли, а заводить новых мы не посчитали необходимым. Как и ранее, применяются (для орнитологической безопасности, - прим. Накануне.RU) комплексные методы, биоакустические системы, светоотражающие шары, запуск сигнальных ракет и другие комплексные меры", - заявили в пресс-службе Пулково.

При этом в пресс-службе не считают это упразднением орнитологической службы. "В настоящее время аэропорту Пулково работает группа авиационной орнитологии (сотрудники - люди), которая как раз и применяет комплекс мер для отпугивания птиц в целях обеспечения орнитологической безопасности полетов. В комментарии пресс-службы речь шла только о прекращении использования хищных птиц для отпугивания. О ликвидации группы авиационной орнитологии речь не идет", - пояснили там.

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Причиной вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний" могли стать птицы из Пулково - прокуратура

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Теги: уральские авиалинии, птица в двигателе, пулково, прокуратура, вынужденная посадка



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Ранее 30.08.2019 12:10 Мск СКР показал видео из Кольцово, где из-за птиц вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний"
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