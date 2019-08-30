На разработку гимна Перми планируется потратить почти миллион рублей

Проведение конкурсов по созданию гимна Перми обойдется городскому бюджету почти в миллион рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Об этом было сказано во время третьего заседания оргкомитета по разработке гимна. Конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап - конкурс на написание текста песни. Второй - конкурс на написание музыки текста. Сумма финансирования составляет порядка 919 тыс. руб. За первый и второй этап участник конкурса получит 300 тысяч рублей, победитель – специальную премию.

Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми, руководитель профильной подгруппы "Социальная сфера" Елена Неганова подчеркнула, что гимн должен отражать историческую значимость города Перми, связь поколений, культурные и национальные традиции.

Глава оргкомитета, председатель гордумы Юрий Уткин отметил, что работа ведется очень активно и в адрес комитета уже поступает большое количество текстов.

"Возможно, мы даже выпустим сборник стихов, чтобы отметить всех тех, кто откликнулся", – отметил Юрий Уткин.

Напомним, гимн Перми появится ко дню города в 2020 г. Исполнитель еще не определен, но ранее появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Добавим, что менеджеры певицы опровергают информацию о переговорах.