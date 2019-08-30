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Общество Курганская область
выборы, Курган, 18 сентября (2016) | Фото:Накануне.RU

Жители Кургана могут досрочно проголосовать за своего кандидата в депутаты городской думы

Жители Кургана могут досрочно проголосовать на выборах депутатов Курганской городской думы. Это сделано для тех граждан, которые по тем или иным причинам не смогут 8 сентября в Единый день голосования прийти на свои избирательные участки.

Досрочно оставить голос можно в окружных избирательных комиссиях с 28 августа по 3 сентября по будням с 16.00 до 20.00 и в выходные дни с 10.00 до 14.00, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана.

Окружные избирательные комиссии, где можно проголосовать, находятся в здании администрации Кургана в кабинетах №334, 333, 238. Узнать о процедуре досрочного голосования можно, позвонив по номерам телефонов: 41-79-02, 46-51-64, 42-88-64.

А с 4 по 7 сентября досрочно можно голосовать уже непосредственно на своих избирательных участках по прописке. Время голосования такое же: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 14.00.

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Жители Кургана могут досрочно проголосовать за своего кандидата в депутаты городской думы

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Теги: выборы, досрочное голосование, Курган, избиратели



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