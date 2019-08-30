В Приморье проливные дожди спровоцировали сход селя на железнодорожные пути

В Приморском крае сильные ливни спровоцировали сход селя на железнодорожное полотно.

Проезд по участку железной дороги Смоляниново - Новонежино в закрыт. По данным железнодорожников, пострадавших нет, сообщает Regnum.

29 августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всем регионе.

Наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке, где за несколько дней выпала месячная норма осадков.

В результате сильных непрекращающихся ливней в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. На улицах много мусора, поваленных деревьев и селевого грунта.

Кроме того, прохождение тропического тайфуна через регион стало причиной многочисленных аварий и ЧП во Владивостоке, в частности, был затоплен аэропорт.

Напомним, Владивосток готовится принимать Восточный экономический форум. В соцсетях выражают мнения, что мероприятие под угрозой срыва.