Скворцова: все тагильские хирурги, написавшие заявления об увольнении, вернутся на работу

Все хирурги из Нижнего Тагила, написавшие заявления об увольнении, вернутся на работу. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Напомним, в городе работает комиссия Минздрава РФ: в ведомстве пообещали, что врачам-хирургам будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку за июль и август. Сообщалось, что после разъяснительной беседы пятеро из них отменили решение об увольнении, а еще один находится в отпуске.

"Сейчас все эти хирурги восстановились. Они никуда не уйдут, они согласились дальше работать", - приводит слова Вероники Скворцовой РИА Новости.

Накануне стало известно, что от работы отстранены главврачи тех больниц, хирурги которых писали заявления: речь идет о ЦГБ №1 и Демидовской больнице. Как пояснили в областном минздраве, медики отстранены на время проверки и это является стандартной процедурой.