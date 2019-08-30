Режиссер-террорист Олег Сенцов и моряки переданы Украине в рамках обмена пленными

Украинский режиссер-террорист Олег Сенцов, ранее содержавшийся в колонии в Лабытнанги, а также моряки, арестованные в Керченском проливе, вернулись на родину. Об этом в своем Facebook сообщила представитель Верховной рады Анна Исламова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обмен завершен. Сенцов, моряки, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - написала она.

Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем telegram заявил, что "самолет с украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве сегодня в 5 утра". До этого "неопознанный борт, данные которого скрыты от сервиса "Флайт Радар", приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево в 1.05", сообщает telegram-канал Baza.

Напомним, Сенцова днем 28 августа вывезли в неизвестном направлении из колонии в Лабытнанги. Позже стало известно, что он переведен в Москву, в СИЗО Лефортово. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Вышинский накануне был отпущен из СИЗО под личное поручительство и дал согласие на участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и на Украине лиц. Моряков, напомним, задержали 25 ноября 2018 года в Керченском проливе за нарушение границы.