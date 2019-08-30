Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Петербурга в Худжанд, экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321-211, следовавший рейсом U6 2641 из Санкт-Петербурга в таджикский Худжанд, экстренно сел в Екатеринбурге. Согласно данным сайта FlightRadar24, над Самарой на высоте примерно 10 км самолет развернулся и направился к Екатеринбургу. Под Екатеринбургом борт "намотал" шесть кругов, очевидно, вырабатывая топливо, и благополучно приземлился. По предварительным данным, причиной посадки стали птицы в двигателе. Правда, птицы на высоте 10 км – не совсем типичная картина, тем не менее, в истории авиации известны случаи столкновения и на таком расстоянии от земли.

Напомним, 15 августа в результате отказа двух двигателей (из-за попадания в них чаек) самолет A321 "Уральских авиалиний" совершил посадку на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв нет, несколько десятков человек получили легкие травмы. Пилотам были присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.