Макрон призвал Зеленского способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять меры для продвижения в решении конфликта на востоке Украины.

Об этом стало известно после телефонных переговоров лидеров двух стран. По сообщению Елисейского дворца, "в преддверии саммита в "нормандском формате", который ожидается в сентябре", Макрон призвал Зеленского "к скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины".

Кроме того, Макрон поздравил Зеленского с формированием нового правительства, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, советники глав "нормандской четвёрки" проведут встречу 2 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Достигнута договорённость о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", — говорится в заявлении.

О данной встрече украинский лидер договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель во время телефонного разговора.

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на саммите G7, что зафиксировано в итоговом документе. По словам Макрона, эти планы он также обсудил с российским президентом Владимиром Путиным при личной встрече несколько дней назад и президентом Украины Владимиром Зеленским в телефонном разговоре.