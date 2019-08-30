21 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО
врио главы Забайкалья Александр Осипов (2018) | Фото: kremlin.ru

СМИ: предложено перенести выборы главы Забайкалья

В Забайкальском крае сложилась уникальная для России ситуация, когда на выборы губернатора не выдвигается ни один кандидат от парламентской партии, а поправки, позволяющие кандидатам выдвигаться в порядке самовыдвижения, приняты с нарушением.

Об этом говорится в заявлении движения "Голос", которое считает, что сложившаяся ситуация делает невозможным выявление воли избирателей.

В апреле в регионе приняли поправки, позволившие баллотироваться в губернаторы самовыдвиженцам. Этим правом воспользовались пять человек, но зарегистрировали лишь врио губернатора Александра Осипова. Одновременно должны были быть приняты аналогичные поправки в высший закон субъекта – устав края, но это произошло лишь через месяц после старта кампании.

Поправки же, которые вносятся в период кампании, начинают действовать лишь со следующих выборов. Отсюда следует, что Осипов не мог быть зарегистрирован, считают в "Голосе", пишет газета "Ведомости".

Как сообщилось ранее, избирательная система в России в текущей предвыборной кампании столкнулась с самым серьезным кризисом со времен протестов 2011–2012 годов.

Как говорится в докладе движения в защиту прав избирателей "Голос", данный процесс ускоряется. Все это происходит на фоне растущего запроса общества на участие в принятии решений, однако ни один из элементов российской избирательной системы не удовлетворяет этот запрос.

Особенностью текущей избирательной кампании стало замещение конкуренции в рамках электоральных процедур силовым воздействием на оппозицию, что привело к беспрецедентному в истории страны применению репрессивных мер в отношении оппозиции и ее сторонников, следует из доклада.

В результате этого теряется доверие к институту выборов со стороны общества. В очень глубоком кризисе находятся политические партии, избирательные комиссии находятся в зависимости от администраций различных уровней, хотя система избиркомов должна быть нейтральна и объективна.

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СМИ: предложено перенести выборы главы Забайкалья

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Теги: Забайкалье, выборы



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Ранее 08.09.2019 17:14 Мск Врио губернатора Забайкалья лидирует на выборах

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