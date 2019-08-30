Российские ученые создали базу данных о наводнениях и паводках

Российские ученые из МГУ создали международную базу данных, в которую включены все наводнения, которые случались в Европе.

По словам экспертов, эта база данных поможет для создания ряда мер защиты от речных наводнений. Ученые говорят, что в Европе в последнее время наводнения стали все более частым явлением. Помимо человеческих жертв, они несут существенный ущерб экономикам стран.

По словам исследователей, за последнюю дюжину лет в северо-западной Европе стало больше осадков осенью и зимой. От этого существенно поднялся объем воды в водоемах. А на юге Европы осадки, напротив, уменьшились — это, соответственно, сократило количество наводнений, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Иркутской области, согласился с мнением одной из местных жительниц о том, что наводнение было бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса.

При этом президент опроверг связь паводка с некими взрывными работами, о которых ходили слухи в регионе.

Несколько лет назад говорили о том, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах, рассказала одна из участниц встречи.

По ее словам, это могло стать причиной и нынешнего наводнения.

Напомним, ранее Путин назвал происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией. "В 2,5 в России температура растет быстрее, чем в целом в мире. Вот посмотрите, что в Иркутской области происходит. И пожары там, и наводнения", - сказал президент.