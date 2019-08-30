Банки отказываются от СМС ради экономии

Крупнейшие банки России заменили SMS-информирования на пуш-уведомления.

Таким образом, финансовые учреждения смогли сэкономить до 80% расходов. В банках говорят, что это удобно, безопасно и экономно.

Большинство клиентов все же платят за сервис оповещения, в трех из топ-10 банков он бесплатный. Однако многие клиенты возмущены принудительным переводом на пуш-уведомления, в то время как деньги за СМС у них снимают, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, сотрудники кредитных организаций стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям сбережений.

Банки используют коды, присылаемые в СМС, для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Причем в финансовых учреждениях утверждают, что в сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет.

Но клиенты по привычке полагают, что диктовать код сотруднику банка безопасно, и часто сообщают шифр для подтверждения операции аферистам. Мошенников сложно распознать, так как они совершают звонки с поддельных банковских номеров.