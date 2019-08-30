В России хотят маркировать БАДы и воду

Роспотребнадзор предложил ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую, а также природную минеральную воду.

Руководитель ведомства Анна Попова просит Минпромторг изменить перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. На данный момент в перечень включены 11 групп товаров.

В обращении говорится, что маркировка необходима из-за того, что на рынке в большом количестве присутствует контрафактная продукция. По словам Поповой, маркировка поможет сократить незаконный оборот продукции, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует эксперимент по маркировке минеральной воды. Он стартует в 2020 году. Это связано с большим процентом подделок. "В следующем году мы можем как минимум запустить эксперимент, а может быть даже уже и ввести обязательную маркировку",— сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Он отметил, что маркировка не приведет к росту цен на минералку.

Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что около 80% минеральной воды, которая продается на прилавках российских магазинов, является подделкой.