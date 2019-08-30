СМИ: российские банкоматы не отличают игрушечные деньги от настоящих

Во всех последних атаках с использованием купюр "банка приколов" были использованы банкоматы одного производителя — NCR.

В России их насчитывается около 40 тыс. Устройства используют такие банки, как Сбербанк, ВТБ24, Альфа-банк, Газпромбанк, Юникредит-банк, Райффайзенбанк и Росбанк.

Компании известно о хищениях с использованием уязвимости в четырех банках. Проблема в программном обеспечении валидаторов банкоматов, которые определяют подлинность купюр по шаблону, за установку которого отвечают сервисные центры, а более точная настройка валидатора может привести к тому, что банкомат не будет принимать подлинные купюры, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, злоумышленники придумали новую схему мошенничества: преступник подходит к терминалу, затем, не вставляя карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Если в следующие полторы минуты карту вставит следующий клиент, с нее спишут деньги по запросу предыдущего.