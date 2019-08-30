21 Сентября 2020
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Экономика В России
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Чистый убыток Utair увеличился на 83%

Чистый убыток авиаперевозчика Utair в первом полугодии текущего года вырос по международному стандарту финансовой отчетности на 83% по сравнению с таким же периодом 2019 года и составил 9,5 млрд руб.

Выручка компании увеличилась на 3% до 37,2 млрд руб. Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд руб. против 36,4 млрд руб. год назад. 

Как следует из заключения, подготовленном аудиторской компанией Ernst & Young, "наличие существенной неопределенности" в компании "может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно". Однако руководство Utair проводит мероприятия по реструктуризации долговых обязательств, сообщают "Ведомости".  

Как сообщалось ранее, оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" обратился в Арбитражный суд ХМАО с заявлением о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании Utair. Банк заявил о долге перевозчика в размере 4,9 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Арбитраж ранее отказал в признании авиакомпании банкротом. В картотеке отмечено, что два заявителя "Юган-Юнион кард" и "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ" попросили приостановить производство.

Ранее сообщалось, что иски к перевозчику могут подать основные банки-кредиторы из-за просроченных выплат.

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Чистый убыток Utair увеличился на 83%

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Теги: Utair, авиакомпания



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