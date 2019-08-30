21 Сентября 2020
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Такси, шашечки, эмблема (2015) | Фото: fastkat.ru

В Москве появится аэротакси

Компания "ВР-Технологии", которая входит в холдинг "Вертолеты России", а также "Яндекс.Такси" подписали соглашение о создании в Москве системы аэромобильности.

Как сообщил гендиректор "ВР-Технологии" Александр Охонько, соглашение предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее.

Тестовые полеты начнутся в 2020 году. Они будут проходить в пригороде зону МКАД. В случае успеха, полеты будут выполняться из городской черты в московские аэропорты, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ране, холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") планирует запуск аэротакси в пределах Москвы и Подмосковья после 2025 года. Вертолет, который будет осуществлять перевозки, сейчас разрабатывается: известно, что это будет легкое воздушное судно VRT500 с одним двигателем. На нем смогут передвигаться до пяти пассажиров, а за 15-минутный полет им нужно будет заплатить около 3 тыс. руб.

По мнению специалистов, запуск аэротакси может стать хорошим способом обеспечить рост спроса на российские воздушные суда. Кроме этого, потребуется дополнительно оборудовать спецплощадки для вертолетов и избавиться от преград, которые могут стать причиной аварий.

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В Москве появится аэротакси

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Теги: Москва, аэротакси



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