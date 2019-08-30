21 Сентября 2020
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Общество В России
Дмитрий Артюхов, Lada Xray (2019) | Фото: www.yanao.ru

Назван средний возраст владельцев Lada

Эксперты выяснили возраст покупателей автомобилей Lada 4x4.

Он составляет 42 года, в то время как другие модели российского бренда выбирают более молодые покупатели.

Средний возраст покупателей Lada Vesta или Lada XRay равен 41 году. Еще моложе те, кто выбирает "классику" и Kalina – 37 лет. 34-летние отдают предпочтение Priora, Samara и "десяткам".

В рамках исследования аналитики изучили 240 тыс. анкет автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет. Выяснилось, что средний возраст российского автомобилиста составляет 37 лет, сообщает "Автостат".  

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" отозвал в России 933 автомобиля марки Lada XRAY.

Как следует из сообщения Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, проданные с января 2019 года по сегодняшний день. Причиной добровольного отзыва компанией стало подозрение на повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

На машинах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Работы будут проведены бесплатно.

Напомним, год назад "АвтоВАЗ" также отозвал более 7 тыс. автомобилей Lada XRAY. Причиной отзыва является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного.

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Назван средний возраст владельцев Lada

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Теги: Lada, автомобили



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