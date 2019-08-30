В России могут запретить перевозить детей на высокой скорости

В России предложили запретить перевозить детей на высокой скорости.

С такой инициативой выступил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Об этом он сообщил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, необходимо законодательно снизить порог максимальной скорости для водителей, которые перевозят детей. По словам Черникова, большинство дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков совершаются из-за нарушений водителями правил дорожного движения.

В текущем году уже составлено 397,5 тыс. протоколов за нарушение правил перевозки детей, сообщает "Российская газета".

Напомним, с 2017 года перевозка детей до семи лет в автомобилях осуществляется исключительно в детских автокреслах. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье легкового автомобиля допустима только с использованием детских автокресел. Перевозка детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла запрещена.

При этом могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности, например, когда ребенок по своим физическим данным "перерос" ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла.

В иных случая штраф за нарушение правил составит 3 тыс. руб.