Матерное "выступление" Киркорова попало на видео

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал на музыкальном конкурсе "Новая волна".

Артист возмутился сорванным графиком репетиций и обругал организаторов музыкального конкурса.

На видео, которое снял очевидец, видно, как певцу не удалось отрепетировать свое выступление перед камерами до официального начала очередного фестивального дня, съемка которого транслируется в прямом эфире.

"Я пока не отрепетирую сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? <…> Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет", — заявил со сцены Киркоров, который не стеснялся использовать нецензурную брань.

После этого исполнитель пригрозил сорвать прямой эфир, так как ему нет дела до времени начала концерта, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ подал в суд на Филиппа Киркорова. Такие данные приводятся в электронной картотеке дел Московского арбитражного суда.

Суть претензий не раскрывается, известна только сумма исковых требований – 81889 руб. Иск подан 1 августа и будет рассматриваться в порядке упрощенного производства.

Комбинат питания "Кремлевский" занимается организацией питания сотрудников администрации президента и управления делами президента России, а также обслуживает протокольные мероприятия, официальные приемы, фуршеты на культурно-зрелищных мероприятиях и спектаклях, а также проводит банкеты и другие торжественные мероприятия, организует кейтеринговое обслуживание.