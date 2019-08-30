Во избежание ареста Навальный 31 августа будет командовать массовкой из регионов, сидя в тайном убежище

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Москва
твиттер, скан, любовь соболь (2019) | Фото: твиттер, скан

Во избежание ареста Навальный 31 августа будет командовать массовкой из регионов, сидя в тайном убежище

Скандальный блогер Навальный решил не прятаться за спину Соболь и также участвовать в организации беспорядков 31 августа в центре столицы. Для обеспечения собственной безопасности он планирует руководить процессом дистанционно.

22 августа власти Москвы отказали либеральной тусовке в проведении шествия по центральным улицам города. На заявленную так называемой несистемной оппозицией дату, 31 августа, мэрией столицы и так было запланировано достаточное количество мероприятий. Либералы знали о готовящихся событиях, однако все равно подали заявку именно на последний летний день и именно на центр города, где планировалось провести PROлето.

Хоть власти и отказались согласовать акцию, либеральную тусовку не особо беспокоит буква и дух закона. Так, они открыто призывают своих активистов выходить на «гуляния». А чем заканчиваются подобные «прогулки», прекрасно известно на примере 27 июля и 3 августа. Тогда подобные незаконные акции переросли в масштабные массовые беспорядки, которые нанесли многомиллионный ущерб бизнесменам, не говоря о дискомфорте транспортного сообщения для простого москвича.

Правоохранители, однако, не остались в стороне и задержали координаторов, организаторов и особо буйных участников нелегальных публичных акций. Так, за нарушение статьи 20.2 КоАП РФ Алексей Навальный отправился «отдыхать» в спецприемник на 30 суток, а несостоявшуюся кандидатку в Мосгордуму Любовь Соболь обложили почти миллионным штрафом.

Наказание несколько охладило пыл борцов с «кровавым режимом». Теперь призывает участвовать в несанкционированных митингах только Соболь, которую от арестов спасает только малолетняя дочь, а для выплаты штрафов она планирует запустить так называемый фандрайзинг – сбор пожертвований.

твиттер, скан, любовь соболь(2019)|Фото: твиттер, скан

Однако, как стало известно от близких к ФБК источников, Навальный решил перестать прятаться за спиной Соболь. Как уточняют информаторы, Навальный планирует вести координацию из конспиративной квартиры. Такая скрытность необходима, чтобы «идейного вдохновителя антикоррупционеров» не спрятали от греха подальше в очередном спецприемнике.

Примечательно, что Навальный собирается «править балом» сам. Скорее всего, навальнисты планируют что-то внушительное. Источники сообщили, что либеральная тусовка завозит активистов из регионов и размещает их по санаториям в Подмосковье.

Интересно, что подобные активисты доставляют массу проблем как для стражей порядка, так и для либералов. Так, «журналисты» телеканала «Дождь» не смогли составить «нужную» картинку, потому как не нашли среди митингующих подходящих персонажей.

Подобное «стечение обстоятельств» намекает на весьма крупное мероприятие, планируемое либеральной тусовкой. Вполне вероятно, что Навальный и его соратники попытаются испортить столичным жителям последний день лета погромами и массовыми беспорядками.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Во избежание ареста Навальный 31 августа будет командовать массовкой из регионов, сидя в тайном убежище

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: любовь соболь, навальный, несанкционированный митинг, гуляния, выборы в мосгордуму, навальнисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети