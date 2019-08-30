Во избежание ареста Навальный 31 августа будет командовать массовкой из регионов, сидя в тайном убежище

Скандальный блогер Навальный решил не прятаться за спину Соболь и также участвовать в организации беспорядков 31 августа в центре столицы. Для обеспечения собственной безопасности он планирует руководить процессом дистанционно.

22 августа власти Москвы отказали либеральной тусовке в проведении шествия по центральным улицам города. На заявленную так называемой несистемной оппозицией дату, 31 августа, мэрией столицы и так было запланировано достаточное количество мероприятий. Либералы знали о готовящихся событиях, однако все равно подали заявку именно на последний летний день и именно на центр города, где планировалось провести PROлето.

Хоть власти и отказались согласовать акцию, либеральную тусовку не особо беспокоит буква и дух закона. Так, они открыто призывают своих активистов выходить на «гуляния». А чем заканчиваются подобные «прогулки», прекрасно известно на примере 27 июля и 3 августа. Тогда подобные незаконные акции переросли в масштабные массовые беспорядки, которые нанесли многомиллионный ущерб бизнесменам, не говоря о дискомфорте транспортного сообщения для простого москвича.

Правоохранители, однако, не остались в стороне и задержали координаторов, организаторов и особо буйных участников нелегальных публичных акций. Так, за нарушение статьи 20.2 КоАП РФ Алексей Навальный отправился «отдыхать» в спецприемник на 30 суток, а несостоявшуюся кандидатку в Мосгордуму Любовь Соболь обложили почти миллионным штрафом.

Наказание несколько охладило пыл борцов с «кровавым режимом». Теперь призывает участвовать в несанкционированных митингах только Соболь, которую от арестов спасает только малолетняя дочь, а для выплаты штрафов она планирует запустить так называемый фандрайзинг – сбор пожертвований.

Однако, как стало известно от близких к ФБК источников, Навальный решил перестать прятаться за спиной Соболь. Как уточняют информаторы, Навальный планирует вести координацию из конспиративной квартиры. Такая скрытность необходима, чтобы «идейного вдохновителя антикоррупционеров» не спрятали от греха подальше в очередном спецприемнике.

Примечательно, что Навальный собирается «править балом» сам. Скорее всего, навальнисты планируют что-то внушительное. Источники сообщили, что либеральная тусовка завозит активистов из регионов и размещает их по санаториям в Подмосковье.

Интересно, что подобные активисты доставляют массу проблем как для стражей порядка, так и для либералов. Так, «журналисты» телеканала «Дождь» не смогли составить «нужную» картинку, потому как не нашли среди митингующих подходящих персонажей.

Подобное «стечение обстоятельств» намекает на весьма крупное мероприятие, планируемое либеральной тусовкой. Вполне вероятно, что Навальный и его соратники попытаются испортить столичным жителям последний день лета погромами и массовыми беспорядками.