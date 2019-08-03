«Карманные» СМИ беглого олигарха Ходорковского учат людей «правильно» митинговать

Подконтрольные СМИ беглого олигарха Ходорковского не только призывали людей выходить на улицы 3 августа на незаконный митинг в Москве, но даже подготовили специальную инструкцию, как нужно правильно митинговать. Они распространяли ее в социальных сетях и Telegram-каналах.

В методичке подробно описано, что нужно брать на митинг и как себя вести в случае задержания и попадания в автозак, в полицию, спецприемник. Примечательно, что в методичке советуют создавать телеграм-чаты для общения прямо в автозаке.

Прошедший сегодня несанкционированный митинг в Москве был особенно скучным и малочисленным. Очевидно, что людей уже не интересуют «народные гуляния» - всего в акции приняли участие около 1500 человек. Сколько ни старались агитаторы и организаторы, раскачать толпу не вышло. Не помогла даже «группа поддержки», приехавшая из других регионов. Отметим, что оппозиционеры даже не скрывали, что стягивают на унылый митинг людей со всей России – они открыто клянчили деньги на билеты в Telegram вечером 2 августа.

Напомним, что незаконную акцию сегодня в Москве устроили недопущенные до выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей «независимые кандидаты» от Навального: Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и Дмитрий Гудков, которым было отказано в регистрации за нарушения законов.