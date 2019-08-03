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Происшествия В России
навальный, суд, камера, фбк (2019) | Фото:pbs.twimg.com/media/DKFSNU1XoAEPRNe.jpg

СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, речь идет об 1 млрд рублей.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

Чтобы «отмыть» эти средства, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК.

Ранее юрист ФБК Любовь Соболь стала фигурантом резонансного уголовного дела, связанного с финансами.

СМИ сообщали, что отец Соболь – Эдуард Феденев – был заподозрен в финансовых махинациях во время работы в аудиторской компании, специализирующейся на банковской сфере. Ущерб вкладчикам от деятельности аудиторов составил, минимум, 57 миллиардов рублей.

Напомним, Любовь Соболь является кандидатом в депутаты Мосгордумы. Избирком 43-го округа отказывает в регистрации на второй этап выборов из-за обнаружения большого количества недействительных подписей, "мертвых душ" и иных нарушений.

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СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей

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Теги: фбк, алексей навальный, скр, отмывание денег



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Развитие сюжета:

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