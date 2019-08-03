На несанкционированной акции в Москве задержаны почти 400 человек, среди них - глава комитета СПЧ и актер Паль

Число задержанных на несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве приближается к 400. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В числе других задержали члена Совета по правам человека, главу Комитета по противодействию пыткам Игоря Каляпина.

Кроме того, полиция задержала актера Александра Паля. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Также на несогласованной акции были задержаны шесть журналистов. Они, однако, почти сразу были отпущены.

По информации ОВД-Инфо, в числе задержанных оказались около 20 несовершеннолетних.

20 июля на проспекте Сахарова митинг "За допуск на выбор" собрал по разным оценкам от 20 до 23 тысяч человек. Незарегистрированные кандидаты заявили, что будут проводить акции у здания мэрии Москвы и далее.

После массовых беспорядков на протестной акции 27 июля "оппозиционеры" начали усиленно распространять информацию о якобы незаконной деятельности правоохранителей по разгону митинга. При этом упуская тот факт, что выход на несанкционированное мероприятие является нарушением закона.

Напомним, по факту событий 27 июля возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.