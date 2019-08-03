Вкладчик "Югры" посетил склад с имуществом банка: "Видно, что процесс продажи идет"

Лидер союза вкладчиков банка "Югра" Николай Николаев посетил склад, на котором хранится имущество кредитного учреждения.

Помещение находится в районе села Горный Щит под Екатеринбургом. Об итогах поездки Николаев рассказал Накануне.RU.

По словам вкладчика, склад, объективно говоря, образцово-показательный, видно, что все хранится лучшим образом. Плюс этого склада в его расположении – он находится недалеко от города, что удобно для клиентов.

В помещениях, по наблюдениям Николаева, хранится имущество еще трех других действующих банков. По всей видимости, склад специализируется на хранении банковского имущества.

В целом на складе хранится 14 тысяч наименований товаров банка "Югра", всего их – 37 тысяч позиций.

"Все хрупкие вещи обернуты в пленку, у каждого лота свой номер, автомобили на открытой площадке, они в хорошем состоянии, диски и шины обернуты в пакеты", - рассказал вкладчик. При этом склад явно недешевый.

"Подчеркну - надо все это скорее продавать, реализовывать. Вывески банка – вообще неликвидное имущество, металлолом по сути, от него надо избавляться как можно скорее, чтобы хотя бы за их хранение не платить", - поделился мыслями Николаев.

Он заявил, что будет ходатайствовать перед конкурсным управляющим, чтобы техника, которая быстро устаревает, продавалась в первую очередь. "Также к этому относятся столы, стулья, так как эти вещи съедают основную часть денег из конкурсной массы", - добавил Николаев.

Всюду висят камеры видеонаблюдения, склад охраняется ЧОПом, и он отапливаемый, что важно для хранения техники, рассказал вкладчик. Он напомнил, что имущество стоит уже два года - с того времени, как у банка отняли лицензию.

Николаев заключил, что процесс продажи идет, то, что продано, собрано по лотам.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В июле 2019 года вкладчикам "Югры" со второй попытки удалось сформировать комитет кредиторов.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.