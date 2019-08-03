25 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
пуск новой противоракеты системы ПРО (2019) | Фото: function.mil.ru

Украина пообещала активизировать диалог с НАТО из-за прекращении действия ДРСМД

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), подписанного между СССР и США в 1987 году, и возложило вину на России. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.
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В Киеве заявили, что Украина "неуклонно придерживалась его положений в течение всего времени его существования", хотя и не была стороной договора. А также осудили испытание Россией новых ракет.

Особую обеспокоенность Украины вызывает то, что Россия отвечает на размещение ракет НАТО вдоль своих границ и "уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы".

Учитывая это, а также прекращение действия ДРСМД, Украина активизирует диалог с НАТО "для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса".

В марте Киев заявил, что оставляет за собой право "создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение".

Как сообщало Накануне.RU, действие ДРСМД было прекращено 2 августа по инициативе США, выставивших неприемлемое условие - уничтожить ракеты 9М729. Политолог Сергей Михеев отмечал, что США просто выдумали предлог, чтобы выйти из договора. Сообщалось, что уже в марте в США начали производить компоненты оружия, запрещенного ДРСМД.

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Украина пообещала активизировать диалог с НАТО из-за прекращении действия ДРСМД

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Теги: Украина, ДРСМД, НАТО



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