СМИ: Путин и Трамп обсуждали смену посла США в Москве

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, который состоялся 31 июля, поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Имена претендентов на место посла, которым на данный момент является Джон Хантсман, не назывались.

Напомним, в прошлом году у посла США в России Джона Хантсмана был обнаружен рак.

Как сообщил дипломат, ему провели операцию. Хантсман рассказал, что изначально заметил маленькую черную точку за ухом, а потом нашел еще одну на бедре. Врачи сказали, что речь идет о меланоме, после чего дипломат тайно слетал в США на операцию. Обе опухоли удалили, однако теперь Хантсману необходимо проверяться каждый месяц в течение первого года.