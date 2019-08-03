В Шереметьево рухнул каркас крыши ангара для самолетов

В аэропорту Шереметьево обрушились конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов.

По предварительным данным, пострадавших нет, передает РИА Новости. Рейсы выполняются по расписанию.

В воздушном узле пояснили, ангар находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля.

В конце июля в московском аэропорту образовалась очередь на вход в один из терминалов. Это произошло из-за большого потока одновременно прибывших на вылет людей.

В начале июня в аэропорту начался багажный коллапс, а в конце июня – случился потоп. Дороги к Шереметьево и территорию между терминалами затопило в результате проливных обильных дождей.