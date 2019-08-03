Лесной пожар в заповеднике на месте падения Тунгусского метеорита удалось потушить

Авиапожарные Федеральной Авиалесоохраны вручную потушили труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, который разгорелся на месте падения Тунгусского метеорита в Красноярском крае.

Пожар возник из-за сухой грозы. Дорог в месте возгорания нет, лесопожарную технику доставить в эту местность невозможно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Авиалесохраны.

Авиапожарных забросили на тушение с помощью вертолета Ми-8.

Распространение огня в заповеднике было остановлено на площади 1 570 га в конце июля. 2 августа авиапожарные дотушили все очаги пожара.

В ведомстве описали процесс тушения труднодоступных лесных пожаров. Парашютисты-десантники авиалесоохраны работают вручную. После заброски на пожар по воздуху живут и действуют практически в автономном режиме, используя для борьбы с огнем разные способы.

Один из самых эффективных - прокладка заградительных полос. Работают лопатами, топорами-мотыгами, очищая поверхность земли от травы, мха, корней, перегноя до негоримого минерального слоя.

Разбирают лесные завалы, ветровалы и буреломы, используя бензопилы и собственные силы. За день группа из 5-6 парашютистов-десантников авиалесоохраны вручную прокладывает заградительную полосу протяженностью от 500 метров до 2 километров и шириной до 1 метра. Прокладывают заградительные полосы так, чтобы по максимально короткой линии соединить их с естественными преградами, создав таким образом заслон для распространения огня.

Если пожар остановлен, в лесную диспетчерскую службу передается информация о его локализации и начинается дотушивание. Внутри контура остановленного пожара осталось много очагов. Где-то огонь ушел в корни или стволы деревьев, под кочки, камни, там тоже нужно все дотушить, поясняют в Авиалесохране. Если этого не сделать, пламя разгорится, начнет перемещаться и пожар может возобновиться.

При дотушивании пожаров делают засыпку очагов грунтом, гасят их водой из ранцевых огнетушителей. Полный "ранец", как его называют авиапожарные, весит больше 20 килограмм. И носят его на себе. За один день в зависимости от удаленности источника воды по сложным для движения лесным тропам один авиапожарный может перенести на себе до 1 тонны воды.

Пожар считается ликвидированным только тогда, когда все очаги внутри его контура полностью дотушены.