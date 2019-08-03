Животных и птиц, убитых в челябинском контактном зоопарке, отправят на экспертизу

В Челябинске по факту гибели животных и птиц в контактном зоопарке возбуждено уголовное дело.

Назначена судебно-ветеринарная экспертиза, сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах региона.

Зоопарк расположен в городском саду им. А.С. Пушкина. Дело возбуждено по статье "жестокое обращение с животными".

Сообщалось, что сотрудники обнаружили следы жестокого нападения и трупы животных в ночь на 2 августа. Была уничтожена почти половина поголовья – гуси, морские свинки, поросята.

Напомним, закон "Об ответственном обращении с животными" был подписан президентом в конце 2018 года. Долгожданный документ, который рассматривали с 2010 года, запрещает умерщвление животных, пропаганду жестокого обращения с животными, контактные зоопарки и передвижные цирки, а также бои с участием животных.