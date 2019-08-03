В Крыму назвали гнусными слова владельца парка "Тайган" о сдаче Сибири нацистам

Депутат парламента Крыма Влад Ганжара назвал отвратительным заявление владельца крымского сафари-парка для львов "Тайган".

Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году. В Facebook он написал, что в таком случае "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие".

По мнению депутата, Зубков оскорбил чувства всех людей, "которые противостояли фашистскому режиму и отдали миллионы своих жизней, чтобы отстоять нашу родину".

Спекуляции на трагедии лесных пожаров в Сибири, по словам Ганжары, недопустимы, передает РИА Новости.

Напомним, в России горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и в Якутии.

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири.

Следственный комитет начал расследование дела о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края из-за лесных пожаров.